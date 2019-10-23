Медикам скорой помощи выдадут планшеты с историями болезни свердловчан

Работникам свердловских станций скорой помощи выдадут планшеты. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, в октябре 112 бригад СМП получат мини-компьютеры, с помощью которых смогут подключаться к Региональной медицинской информационной системе Свердловской области. В ней можно вести и просматривать электронные медицинские карты, проводить телемедицинские консультации.

«Врач, приходя к пациенту, не знает о нем ничего, но с планшетом он уже может открыть его медицинскую карту, увидеть всю нужную информацию, включая историю болезни и анализы, – рассказала «Новому Дню» начальник МИАЦ Свердловской области Татьяна Трофимова. – Как правило, в скорых работают фельдшеры, и если у него возникает вопрос или сомнение, надо ли госпитализировать пациента или в какое медучреждение, тогда он может воспользоваться сервисом телемедицины, связаться с врачом, который проконсультирует его».

По словам собеседницы агентства, планшеты безопасны с точки зрения хранения данных. «Планшет работает в защищенной сети. Если кто-то украдет его, воспользоваться им он не сможет, потому что планшет обнуляется после нескольких попыток ввода данных для входа в учетную запись», – отметила Татьяна Трофимова.

По ее словам, сейчас задача – оснастить 100 % свердловских бригад СМП такими устройствами. «Конечно, хотелось бы, чтобы они были у каждого фельдшера, но пока выдается один на бригаду. Всего их в области около 500. В следующем году работу продолжим», – сказала глава МИАЦ.

Добавим, ранее в интервью «Новому Дню» начальник екатеринбургской станции скорой помощи Игорь Пушккарев также рассказывал, что сотрудники СМП пользуются планшетами. В отличие от устройств, которые передадут на скорые в области, у екатеринбургских планшетов есть «тревожная кнопка» на случай нападения на бригаду. «Сейчас у нас у всех врачей планшеты. Кроме того, что там поступает вызов, там есть красная кнопка – ее нажимаешь, и мы тут же знаем, что что-то случилось, оперативный отдел получает информацию, и мы, даже не связываясь – иногда это невозможно, сразу сигнал в полицию, и она выезжает. Я благодарен полицейским, просто мухоментально, как я говорю, реагируют. Мы ведь всегда вместе работаем – ГАИ, полиция, мы на всех дорогах и ЧС вместе. Они поняли, и проблем нет. Зная, что медики в тяжелой ситуации, пэпээсники приезжают за 2-5 минут», – говорил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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