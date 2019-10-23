В Первоуральске подросток ушёл в школу и пропал (ФОТО)

В Первоуральске разыскивают 14-летнего подростка. Сегодня в дежурную часть полиции обратиласмь мать пропавшего Дмитрия Трегуба, ученика 8 «б» класса местной школы №4. Женщина сообщила, что 22 октября около 12 часов сын ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Как сообщил РИА «Новый День» глава пресс-службы ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудниками полиции устанавливается круг общения, интересы, любимые объекты города подростка. Составлена ориентировка пропавшего, на розыск несовершеннолетнего ориентированы все наряды. Известно, что ранее он уже неоднократно уходил из дома, имеет склонность к бродяжничеству, в связи с чем был поставлен на профилактический учет. Тщательным проверкам подвергаются торгово-развлекательные центры, кинотеатры, заброшенные здания и сооружения.

Приметы разыскиваемого: рост 150-155 см., худощавого телосложения, светлые глаза, русые волосы, нос прямой, губы пухлые. Был одет: куртка черного цвета с синими вставками на груди, джинсы «Джокер» черного цвета, кроссовки черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета. С собой носит сотовый телефон «Самсунг» в корпусе черного цвета, рюкзак черного цвета. Особые приметы: гипс на правой руке. Полиция просит всех, кто располагает сведениями об обстоятельствах исчезновения школьника, сообщить в ОВД по телефону 8(343) 9-64-82-21 или по телефону 02.

Первоуральск, Елена Васильева

Первоуральск. Другие новости 23.10.19

Облсуд изменил приговор Михаилу Астахову: чиновник выходит на свободу (ФОТО). / В Свердловской области арестовали 33 водителя за оставление места ДТП. / «Астахов получал деньги от взяткодателя, но ничего не делал», – в облсуде рассматривается апелляция на приговор бывшему мэру (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»