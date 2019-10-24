«На третьи сутки неожиданно пожалел маму»: пропавший школьник сам пришел домой

Восьмиклассник из Первоуральска, пропавший 22 октября около 12 часов дня, сам вернулся домой.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, никаких травм и ранений 14-летний мальчик не получил, в криминальную историю не ввязался. Все это время, пока его искала полиция, подросток гулял по улицам города и магазинам, а ночевал на трубах теплотрассы. Сыщики выяснили, что ребенок просто не захотел идти в школу и отправился блуждать. Лишь на третьи сутки он вспомнил про маму, неожиданно ему ее стало жалко, после чего он вернулся домой. Сотрудники полиции провели с ним и его родными профилактическую беседу.

«Трудно сказать, закончится ли на этом тяга нашего юного героя к странствиям, слов сожаления при опросе он не высказал, больше предпочитал молчать, отвечая на вопросы взрослых. В связи с этим и в службе по делам несовершеннолетних территориального ОВД, и в учебном заведении за ним будет организован более тщательный контроль», – отметил полковник Горелых.

Первоуральск, служба информации

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