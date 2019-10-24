На премию Татищева и де Геннина претендуют книга о Чернецком, балет и образовательные проекты

Одним из номинантов на премию имени Татищева и де Геннина в номинации «Образование, культура и искусство» стала биография первого мэра Екатеринбурга – «Аркадий Чернецкий: совершеннолетие власти», написанная бывшим главой горизбиркома Игорем Выдриным. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии.

Напомним, книга была представлена общественности в апреле 2018 года. В ней было представлено огромное количество ранее не публиковавшихся фотографий, а также неизвестных широкой публике суждений Чернецкого. Бывший мэр много рассказывал об отношениях с губернатором Росселем, о своих соратниках, которых неформально именуют «коллективным Чернецким», однако упоминал не всех – например, в книге нет ни слова о «сером кардинале» Владимире Тунгусове.

Второй номинант в категории «Культура» – современный балет театра «Провинциальные танцы» «Свадебка», поставленный Татьяной Багановой на музыку Игоря Стравинского еще в 2000 году. Почти 20 лет назад спектакль уже получил «Золотую маску» и был назван «первым культовым спектаклем в новом российском танце».

В сфере «Образование» представлено два проекта. Автор одного из них – учитель информатики школы № 145 Максим Новиков с электронной платформой «Образовательная программа Learnis». Электронная платформа позволяет педагогам создавать и использовать в обучении образовательные веб-квесты, интеллектуальные викторины и игры для запоминания определений, понятий и терминов. Изобретение уже используют педагоги России, Казахстана, Украины, Белоруссии и других стран мира.

Ещё один проект от образования заявили сразу несколько авторов. Директор гимназии № 35 Елена Никандрова, заместитель директора по развитию «Объединённый музей писателей Урала» Марина Пальчик, редактор журнала «Здесь» и поэтического издательства «Полифем» Руслан Комадей и учитель английского языка гимназии № 35 Ирина Рожина создали «Культурно-познавательный проект Uralit». Это экспериментальная лаборатория по изучению современной поэзии Урала для подростков: мобильное приложение с литературными прогулками по Екатеринбургу, поэтические мастер-классы, видеоблоги с участием школьников и современных поэтов.

Екатеринбург, служба информации

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