В Свердловскую область второй раз за квартал едет глава федерального Минстроя

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев примет участие в открытии Всемирного дня городов в Екатеринбурге 31 октября 2019 года.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, Владимир Якушев выступит на пленарном заседании Всемирного дня городов с докладом о комплексном развитии городов и формировании нового качества жизни. Также на заседании выступят полпред президента в УрФО Николай Цуканов, заместитель министра жилищного строительства и городского развития Китая Цзян Ваньжун, исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф.
Всемирный день городов под эгидой ООН-Хабитат состоится в Екатеринбурге 30-31 октября. Его основной задачей организаторы видят привлечение внимания к тенденциям урбанизации, задачам и перспективам устойчивого развития городов.
Напомним, в прошлый раз Владимир Якушев приезжал в Свердловскую область в конце сентября – он посетил Верхнюю Туру, где открыли новую набережную.
Екатеринбург, служба информации
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