В субботу в Екатеринбург приедет глава минстроя Якушев

В субботу в Екатеринбург с официальным визитом приедет глава Министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Информацию подтвердили источники «Нового Дня» в правительстве региона.

Известно, что представитель федерального кабмина намерен посетить Верхнюю Туру, которая в прошлом году стала победителем Всероссийского конкурса проектов по формированию комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Сумма гранта – 30 млн рублей.

Ранее в департаменте информационной политики сообщали, что на эти деньги на набережной Верхне-Туринского пруда планируется установить исторические орудия городского машиностроительного завода и возвести историческую стену памяти, построить площадки для проведения праздничных и спортивных мероприятий, благоустроить зоны для купания, организовать прокат гидроциклов, оборудовать пирс для лодок и катамаранов и многое другое.

Кроме Верхней Туры Якушев может осмотреть и объекты благоустройства в Екатеринбурге, которые выполняются на средства из бюджета РФ. Напомним, в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году попали проекты благоустройства сквера у оперного театра, набережной Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, а также парка Зеленая Роща.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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