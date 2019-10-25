Резиденция губернатора снова купит каменные сувениры почти за миллион рублей

Управление делами губернатора Евгения Куйвашева опять закупает дорогостоящие сувениры из уральского камня – «для протокольных мероприятий».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация размещена сегодня на сайте госзакупок, стоимость заказа – 989 тысяч 333 рубля. За эти деньги резиденция хочет получить 35 сувениров самой любимой, судя по прошлым заказам, модификации – «минералогическая горка». Сувенир должен представлять собой горку высотой 25 см на подставке из малахита, на которой художественно расположатся элементы из горного хрусталя, турмалина, аметиста, тигрового глаза, сердолика, яшмы, малахита, кальцита, амазонита. Каждая горка должна быть упакована в шкафчик из красного дерева с гербом Свердловской области на дверцах, а каждый шкафчик – в коробочку, опять-таки с изображением герба. Каждый сувенир обойдется бюджету в 28,3 тысячи рублей.

Напомним, подобные сувениры администрация губернатора заказывает регулярно. По подсчетам представителя Transparency International в Екатеринбурге Екатерины Петровой, только в 2018 году на подобные подарки резиденция потратила 18 млн 57 тысяч 226 рублей 89 копеек. По ее наблюдениям, основную часть сувенирки и в прошлом году составили как раз такие «минералогические горки». «Я, может, излишне драматизирую, но кто сказал, что это адекватный подарок гипотетическому иностранному инвестору, например? Как он должен это расценить, куда поставить по приезде домой? Это даже не настольный набор для генеральского кабинета, там нет емкости под ручки или календаря, это бесполезное ассорти из благородных горных пород», ‒ возмущалась Петрова.

Екатеринбург, служба информации

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