Магия цифр: в 2018 году Куйвашев потратил на сувениры 18 млн рублей

Представитель Transparency International в Екатеринбурге, юрист Екатерина Петрова подсчитала, сколько денег в прошлом году потратила администрация губернатора Свердловской области на сувенирную продукцию ‒ 18 млн 57 тысяч 226 рублей 89 копеек.

«Исключительно ради любопытства взяла и посчитала сумму всех государственных контрактов администрации губернатора по этой тематике и офигела, командировочные расходы в сравнении с этим кажутся детскими шалостями, ‒ пишет Петрова в своем фейсбуке. ‒ И это не считая 1,5 млн, потраченных на цветы, наборы с чаем и тонометрами для ветеранов ко дню Победы, ну и новогодних календарей. Это подарки не для жителей региона или каких-то отдельных социальных групп, а для вручения различным делегатам на протокольных мероприятиях губернатора, т.е. деловым партнерам региона».

Петрова пишет, что согласна с деловым этикетом и необходимостью вручать подарки партнерам области, однако у общественницы есть вопрос именно к тому, что дарят от имени губернатора Евгения Куйвашева. «Ладно бы что-то путнее дарили. Что-то, что деловому человеку может пригодиться, что-то символичное, подчеркивающее деловые отношения с регионом, чтобы соблюсти протокол и произвести впечатление адекватного руководителя области. Но нет. Только уральскость, только змеевик и прочие самоцветы. Поэтому основную часть сувенирки составили так называемые минералогические горки – это куски камней на подставке из змеевика весом 1,5-2 кг и стоимостью 15 тысяч рублей за штуку. Я может излишне драматизирую, но кто сказал, что это адекватный подарок гипотетическому иностранному инвестору, например? Как он должен это расценить, куда поставить по приезду домой? Это даже не настольный набор для генеральского кабинета, там нет емкости под ручки или календаря, это бесполезное ассорти из благородных горных пород», ‒ возмущается Петрова.

По ее словам, один из контрактов ‒ на покупку мини-стел «Европа-Азия» из малахита, малахитово-бронзовых соболей, малахитовых фигурок Хозяйки медной горы и Серебряного копытца. «Стоимость одного такого подарка от 15 до 20 тысяч рублей, в общей сложности закупили 165 штук. Эти сувениры хотя бы с часами, хоть какой-то функционал. Но по мне, так для часов это неуместная роскошь. К тому же, если делегаты иностранцы, им придется пояснить за Хозяйку и козленка с копытцем», ‒ пишет Екатерина.

Также она сообщает, что администрация Куйвашева закупила более 25 полотен, большая часть которых принадлежит кисти одного и того же художника ‒ Александра Ремизова. «Стоимость одной картины составляет 40-90 тысяч рублей, холст, масло, городские пейзажи. Одну из этих картин, например, Куйвашев недавно вручил Павлу Дацюку за заслуги перед отечественным спортом. Картина хороший подарок, но когда ты совершенно точно знаешь, что человек это оценит. А я вообще сомневаюсь, что губернатор сам прям уж ценитель искусства, просто художник свой, придворный, номинант губернаторских премий, ‒ пишет Петрова. ‒ Не могу не отметить, что администрация губернатора относительно недавно начала вот так повально закупкаться подарками, до 2016 года подобных закупок было значительно меньше. Вот и хочется спросить, с чего это у нас Евгений Владимирович так раздухарился? Госдолг вон до 72 миллиардов вырос, это треть бюджета области. А мы, блин, змеевиком раскидываемся».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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