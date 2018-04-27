Все для гостей: за неделю Куйвашев заказал сувениров на 3 млн рублей (ФОТО)

Только на этой неделе администрация губернатора Свердловской области заказала сувенирную продукцию на общую сумму почти в 3 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего планируется потратить на расписные тагильские подносы. На них размещено даже два заказа – один на 991,5 тысячу рублей, второй – на 489 тысяч рублей. Всего планируется закупить 185 подносов различной формы и размеров.

Обязательные сюжеты росписи – уральские пейзажи в разные времена года и Храм-на-Крови. Указано, что трава, цветы, камни должны быть тщательно проработаны и прописаны, и что подносы должны быть расписаны художником от руки без применения трафаретов. «Уральские пейзажи, должны содержать в композиционном решении изображения отдельных камней, скал, гор, рек со скалистыми берегами, озёр, элементы лесных пейзажей и ландшафтов, характерных для Урала», – уточняется в заказе.

Еще один заказ – на минералогические горки (35 штук, 402 тысячи рублей). Основание должно быть выполнено из натуральных камней: змеевика, долерита или яшмы, а сама горка – из горного хрусталя, турмалина, аметиста, тигрового глаза, сердолика, яшмы, малахита, кальцита и амазонита.

Кроме того, резиденция заказала еще 58 наборов подстаканников за 657 тысяч рублей к ЧМ-2018. На них должны быть изображены фигуры медведей в футбольной форме, играющих в футбол.

Также в списке заказов – 16 наборов памятных монет на сумму 458,6 тысяч рублей.

Напомним, ранее администрация губернатора Евгения Куйвашева заказала 50 сувенирных финских ножей на 554 тысячи 166 рублей и сувениры из камня на общую сумму 2 млн 292 тысячи рублей. Среди сувениров – стелы «Европа – Азия» из малахита и яшмы, фигурки бажовских персонажей, компасы с фигурками геральдических соболей.

Екатеринбург, служба информации

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