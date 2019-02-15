Губернатор Куйвашев снова потратит миллионы на сувенирку из камней

Правительство Свердловской области снова закупает сувениры из яшмы и малахита. «Протокольные» подарки обойдутся бюджету почти в 2 миллиона рублей.

В документах к госзакупке указывается, что всего руководству области требуется 165 сувениров пяти видов. Это мини-стелы «Европа-Азия» из малахита с часами, такие же мини-стелы, но из яшмы, и фигурки соболей, отлитых из бронзы на малахитовой подставке, – всего по 40 штук. Также требуется по 15 штук «хозяек медной горы» на подставке из яшмы, «серебряных копытцев» и сувениров «Компас «Истинное направление» с соболями» из малахита. Самые дорогие сувениры – компасы с соболями, одна штука стоит больше 20 тысяч. Самый дешевый вариант подарка для протокольного мероприятия – яшмовая стела, одна штука обойдется бюджету в 7 666 рублей. Аукцион состоится 4 марта.

Как ранее сообщал «Новый День», представитель Transparency International в Екатеринбурге юрист Екатерина Петрова подсчитала, сколько бюджет Свердловской области потратил на сувенирку в 2018 году. Это 18 миллионов рублей, причем в расчеты не брались цветы, подарки для ветеранов, календари и прочее, только сувенирка для протокольных мероприятий. В прошлом году также закупались мини-стелы и «серебряные копытца». «Стоимость одного такого подарка от 15 до 20 тысяч рублей, в общей сложности закупили 165 штук. Эти сувениры хотя бы с часами, хоть какой-то функционал. Но по мне, так для часов это неуместная роскошь. К тому же, если делегаты иностранцы, им придется пояснить за Хозяйку и козленка с копытцем», ‒ писала Екатерина.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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