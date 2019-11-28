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Четверг, 28 ноября 2019, 10:53 мск

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Правительство Свердловской области покупает сувениры за 6 миллионов рублей

Правительство Свердловской области готовится к Новому году и закупает сувениры для протокольных мероприятий. В ноябре чиновники разместили несколько аукционов на сайте госзакупок, в общей сумме на подарки готовы потратить около 6 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительственными подарками будут поделки из самоцветов и наборы с чаем и сладостями. Около миллиона рублей правительство готово отдать за 50 фигурок «Горный мастер» – это латунные фигурки человека с тачкой, на которой рассыпаны змеевик, горный хрусталь, кварц, уваровит, авантюрин, малахит, агат и другие камни. Почти по миллиону рублей выделили еще на два вида сувениров: 50 шкатулок с ручкой из малахита и долерита и 30 фигурок медведя на подставке из малахита и змеевика. Мишки должны опираться на все 4 лапы и слегка повернуть голову влево и вверх. Поставкой этих двух вариантов займется торговая фирма «Камни Урала». Есть поделки бюджетнее – 35 фигурок «Мышиного короля», о странном облике которых «Новый День» писал ранее, обойдутся в 153 тысячи.

Почти на такую же сумму заказаны подарочные наборы в сосновых коробках – туда положат травяной сбор, земляничное варенье, леденец в виде ложки, медовый мусс и крем-мед. Самый большой заказ – на два вида подарочных наборов, заказывают 550 штук, общая стоимость 2,7 млн рублей. В первом варианте дарить будут кедровые шкатулки с медом, клюквой, чаем, миндалем, мармеладом, безалкогольным сбитнем, в коробке также будет светодиодный светильник. Другой вариант шкатулок – с цукатами, чаем, медом, пряником, бальзамом и деревянными игрушками. Подарки доставит компания «Алтайбренд».

Все товары, которое заказывает правительство, имеют очень подробное описание вплоть до положения фигурки на подставке и описания рисунка шелкографии на шкатулках. Аукционы проходят примерно за пару недель с момента публикации.

Добавим, в 2018 году правительство региона потратило на сувенирку (не считая букетов, календарей и т.д.) 18 миллионов рублей. В основном это были поделки из змеевика, малахита и других самоцветов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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