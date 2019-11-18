Свердловское правительство заказало мышиных королей для протокольных мероприятий (ФОТО)

В правительстве Свердловской области заказали сувениры к Новому году – фигурки «Мышиный король» на подставках из яшмы. Использоваться они будут на протокольных мероприятиях, как сообщается в документации.

При этом поделки внешне будут весьма слабо напоминать злодея из «Щелкунчика». В описании закупки сказано, что фигурки должны напоминать мышь в костюме (пиджак, брюки, жилет) и кепке, в правой руке им положено держать мешок, в левой – фонарь. Статуэтки сделаны из латуни с медным налетом, подставка – из яшмы зелено-серого цвета с ножками «под золото». В высоту фигурки будут 13 сантиметров, всего их требуется 35 штук.

В документах к госзакупке не указано, какие именно мероприятия будут украшать сувениры, но, видимо, таким образом в правительстве готовятся отмечать грядущий Год Крысы. Почему одноглавую мышку с мешком назвали мышиным королем (у известного персонажа было три головы и мантия), неизвестно. Максимальная стоимость контракта – 152,8 тысячи рублей, по 4,3 тысячи за штуку. Закупка проходит в форме аукциона, заявки от всех желающих поставить сувениры с таким детальным ТЗ принимаются до 21 ноября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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