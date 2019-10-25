Абоненты «Мотива» сообщили об «упавшей» связи

Абоненты свердловского сотового оператора «Мотив» жалуются, что у них пропала связь – около 30 минут назад некоторые пользователи не смогли сделать звонки и выйти в интернет.

Об этом сообщают жители Свердловской области в группе сотовой компании в соцсети «ВКонтакте». При этом связь пропала не у всех абонентов «Мотива». Некоторые могут совершать звонки и выходить в Сеть, как и раньше.

На горячей линии сотового оператора по номеру 8-800-24-00-00 постоянно занято. До пресс-службы компании также не удалось дозвониться, вероятно, это связано с тем, что пресс-секретарь является абонентом «Мотива».

Екатеринбург, служба информации

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