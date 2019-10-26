«Мотив» заявил о ликвидации аварии на сетях и обещал абонентам компенсацию

Сотовый оператор «Мотив» заявил о восстановлении работы сети после обрыва магистрального волоконно-оптического кабеля связи, произошедшего вчера вечером.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, в настоящий момент все последствия аварии устранены. Компания приносит извинения абонентам, которых затронула проблема со связью. Также «Мотив» принял решение о размере компенсации. На выбор абонента будут предоставлены или пакет интернет-трафика размером 10 Гб на срок до 7 дней, или безлимитные звонки на все номера региона присутствия в течение 7 дней. Подробная информация будет размещена на официальном сайте «Мотива» в понедельник, 28 октября.

Напомним, вчера вечером абоненты свердловского сотового оператора «Мотив» начали массово жаловаться, что у них пропала связь – пользователи не смогли сделать звонки и выйти в интернет.

Екатеринбург, служба информации

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