Под Екатеринбургом сгорело 5 га сухой травы, под угрозой оказался поселок Палкино

Поздно вечером жителей поселка Палкино, что находится меньше чем в 20 км к северо-западу от самого центра Екатеринбурга, напугал крупный пожар: загорелась сухая трава. По сообщениям местных жителей в соцсетях, больше всего их напугал сильный западный ветер, о котором еще в пятницу предупреждали синоптики. Ветер дул с западных болот, со стороны поселка Северка, из-за чего люди боялись, что огонь перекинется на жилые дома поселка Палкино.

Фото: «Инцидент-Екатеринбург»

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что о горящей сухой траве в Палкино им сообщили вчера в 22:34. «Площадь, пройденная огнём, составила 5 Га. В тушении возгорания были задействованы 5 единиц техники, 17 человек личного состава. В течение часа пожарные справились с огнём. Угрозы жилым домам не было», – подчеркнули пожарные.

Напомним, угроза шквалистого западного ветра на ближайшие двое суток сохраняется.

Екатеринбург, служба информации

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