Весь Североуральск остался без газа из-за аварии (ФОТО)

Лесовоз повредил газопровод, который снабжал газом город Североуральск и его окрестности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, авария случилась в воскресенье в 18:27 в районе поселка 3-й Северный. Поврежденный участок газопровода перекрыт, угрозы взрыва нет. На месте происшествия работают специалисты газовой службы и оперативная группа МЧС.

В результате происшествия без газа остались сам город Североуральск, поселки Черемухово, Калья, 3-й Северный (всего 2 825 жилых домов, 37 043 человек) и две котельные – в Североуральске и Черемухово).

Ориентировочный срок восстановления газоснабжения – 12:00 понедельника.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 28.10.19

28 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Экс-супруга бывшего депутата-спецназовца сообщила, что он снова попал в психиатрическую больницу. / Полиция Екатеринбурга ищет грабителя пункта микрозаймов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»