Североуральск всю ночь провел без отопления из-за аварии на газопроводе. Прокуратура начала проверку (ФОТО)

В Североуральске и близлежащих поселках сегодня не работают детские сады, школьные лагеря (у детей сейчас каникулы) и заведения дополнительного образования. Из-за вчерашней аварии на газопроводе более 37 тысяч жителей остались без газа, отопления и горячей воды. По данным МЧС, последствия ЧП до сих пор устраняются.

Свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов пообещал, что тепло в домах и социальных учреждениях появится сегодня к 14:00. «Подача газа в жилой фонд продлится несколько дольше – от одного до трех дней, так как понадобится тотальная продувка сетей. По технологии это необходимо сделать по каждому отдельно взятому объекту. Ситуация находится на личном контроле губернатора», – заявил чиновник.

В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что аварийные работы на поврежденном газопроводе будут закончены ориентировочно к 13:00. Сейчас на месте работают более 20 специалистов, задействовано шесть единиц техники. Спасатели рекомендуют жителям закрыть вентили газовых колонок и котлов. Также из-за аварии увеличилась нагрузка на электрическую сеть, поэтому сотрудники МЧС просят североуральцев соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов. Как пояснили «Новому дню» в пресс-службе ведомства, в теплосетях удерживается температура теплоносителя не ниже +18 градусов, поэтому в жилых домах сейчас достаточно тепло.

Напомним, вчера вечером в районе 16-й шахты лесовоз повредил газопровод высокого давления. В Североуральске, поселках Черемухово, Калья, Третий Северный перестали работать две котельные.

«Фактически под ограничение подачи коммунальных ресурсов попали свыше 37 тысяч жителей, проживающих в 330 многоквартирных домах, 2 495 домах частного сектора. По данному факту прокуратурой города с выездом на место организована проверка. Сотрудниками прокуратуры запрошена информация в АО «Газэкс», МУП «Комэнергоресурс» о принадлежности газовой трубы и о принимаемых мерах по устранению аварии», – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Ход устранения аварии и восстановление теплоснабжения в Североуральском городском округе находится на контроле надзорного органа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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