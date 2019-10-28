В МЧС пообещали, что сегодня Урал засыплет снегом

ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает о сильных снегопадах и метели, ветер усилится до 25 м/с. Непогода продолжится ночью. Снег может налипнуть на провода и деревья, это повышает риск аварий на системах энергоснабжения и связи. Усложнится дорожная обстановка. Рекомендуется избегать дальних поездок.

В своем предупреждении ведомство не уточняет, где именно ожидается погодный катаклизм. Однако, судя по сводному прогнозу МЧС, сильный снег и метель пройдут в Северном управленческом округе, на всей остальной территории области будет дождь, мокрый снег, в Екатеринбурге – дождь и ветер с порывами до 20 м/с. Добавим, в Североуральске и трех окрестных поселках более 37 тысяч жителей остались без газа, отопления и горячей воды из-за лесовоза, который порвал газопровод. К часу дня должны завершить ремонт, но газ в домах появится в течение трех дней.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.10.19

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