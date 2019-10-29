Мачты сотовой связи ниже 50 метров будут строить без разрешения

Депутаты заксо одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий строить вышки сотовой связи высотой до 50 метров без разрешения на строительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель профильного комитета Валентин Лаппо объяснил это тем, что такая норма в августе этого года была внесена в федеральный Градостроительный кодекс, и областное законодательство должно быть приведено в соответствие с ним.

Напомним, этот вопрос свердловскими депутатами уже рассматривался по просьбе одного из сотовых операторов – в октябре 2018 года, но тогда речь шла о мачтах высотой не более 32 метров, и дискуссия была очень оживленной. Закон тогда был принят в первом чтении, а во втором и третьем – только на следующем заседании.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.19

Депутат пригрозил СМИ новыми исками в попытке удалить статьи из 90-х о себе. / Заксо одобрило сохранение налоговых льгот только для предприятий с зарплатой выше 46 тысяч. / Коммунальщики отобрали мобильник у свердловчанина за долги по ЖКХ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»