Депутаты позволили бизнесу строить вышки связи во дворах без разрешения

Неожиданно острой оказалась сегодня в заксобрании дискуссия о расширении регионального перечня случаев, когда юридическим лицам не требуется получать разрешения на строительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возмущение ряда депутатов вызвало предложение минстроя позволить бизнесу строить без разрешения вышки связи высотой не более 32 метров. Министр Михаил Волков пояснил, что законопроект разработан по просьбе представителей бизнеса, но конкретные компании назвать затруднился, сказав, что не помнит их.

Активно против предложения выступили депутаты фракции КПРФ. Вячеслав Вегнер заявил, что принятие такого закона приведет к бесконтрольному строительству вышек в каждом дворе. «Вот мне, например, вышка во дворе не нужна. А кому из вас она нужна, рядом с подъездом? Есть желающие? Если мы это примем, люди будут протестовать», – подчеркнул он.

Михаил Волков на это ответил, что бизнесу доставляет неудобства слишком медленная процедура выдачи разрешений на строительство. На что коммунист Александр Ладыгин заметил, что у всех крупных компаний есть долговременные планы развития, и ничто не мешает им закладывать в планы мероприятий в том числе и сроки, отведенные на получение необходимых документов. Коммунистов неожиданно поддержал единоросс Владимир Радаев (в июле он уже пошел поперек генеральной линии партии во время голосовании по пенсионной реформе). «Хватит уже народ обдирать! Пусть строят свои вышки там, где они никому не мешают!» – призвал он.

Кроме того, противники законопроекта обратили внимание на то, что в нем были явно искусственно объединены два совершенно разных вопроса: наряду с вышками связи предлагается разрешить без специальных документов перестраивать входные группы зданий для удобства инвалидов. Против второй части, что характерно, никто не возражал.

Содокладчик, председатель комитета по жилищной политике и развитию инфраструктуры Валентин Лаппо, заверил коллег, что принятие закона не означает бесконтрольного строительства вышек в каждом дворе, так как, по его словам, тому, кто захочет их построить, все равно надо будет добиться землеотвода. Он также обещал, что ко второму чтению правительство подготовит поправки в законопроект, которые должны снять все вопросы.

В результате закон был принят только в первом чтении 30 голосами за, при 6 против, одном воздержавшемся, еще один депутат не голосовал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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