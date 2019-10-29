Стихии, самолеты и женская голова на частоколе: екатеринбуржцы голосуют за проекты въездных стел (ЭСКИЗЫ)

На официальном сайте Екатеринбурга началось народное голосование за эскизы проектов стел на въездах в город – Новомосковском, Серовском, Челябинском, Кольцовском и Сибирском трактах.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в финал вышли АБ «Старт!», ПСК «Эверест» и художник Павел Талпа.

Практически во всех конкурсных композициях обыгрывается тема уральской природы – гор, лесов, озер, образы стихий – огня, земли, воды, воздуха. Для Кольцовского тракта авторы используют образ самолета или его следа в небе.

Один из участников пошел другим путем – на всех его стелах изображена женская голова в короне, которая должна символизировать образ святой Екатерины.

Напомним, конкурс был объявлен в августе, а его итоги подведут 15 ноября. Проголосовать за один из вариантов можно здесь до 3 ноября.

В соответствии с протоколом заседания жюри конкурса победитель получит премию в размере 130 тысяч рублей, участник конкурса, занявший второе место, – 50 тысяч рублей, третье – 20 тысяч рублей. Победитель должен отказаться от авторских прав на свое произведение и безвозмездно передать их департаменту архитектуры и градостроительства Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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