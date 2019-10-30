Застройщик Академического признан одним из самых надежных в стране

Застройщик Академического вошел в число самых надежных в России. Журнал Forbes впервые оценил девелоперов страны по этому критерию. Согласно полученным данным, в двадцатку лидеров вошла ГК «Кортрос».

В портфеле компании более 20 проектов, среди которых «Академический» – крупнейший градостроительный проект в Европе. Застройку нового района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территорий осуществляет АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».

В Forbes отмечают, что для создания рейтинга из Единого реестра застройщиков было выбрано 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016-2018 годы. Далее на основании данных Росреестра и прайс-листов застройщиков аналитиками была составлена выборка 30 крупнейших девелоперов по объемам выручки. Результатом исследования стал список из 20 компаний, выручка которых от продажи недвижимости за 2016-2018 годы превысила 50 млрд рублей. Далее анализировалась финансовая информация, полученная изданием от самих девелоперов.

Итоговое ранжирование застройщиков проводилось по нескольким параметрам. В них вошли выручка от реализации недвижимости за последние три года (2016-2018) и ее рост, совокупный ввод в эксплуатацию квадратных метров (2016-2018), величина чистого долга. Кроме того, было учтено, насколько аккуратно девелоперы соблюдают декларируемые сроки ввода жилья в эксплуатацию, прозрачность компаний, а также отношение суммы требований, поданных к ним в арбитражные суды, к их выручке.

По итогам выборки ГК «Кортрос» вошла в двадцатку самых надежных девелоперов России. За 14 лет работы на строительном рынке девелопер сдал более 2,5 млн кв. м жилья в восьми регионах России.

«Год за годом расширяя географию присутствия, мы приобрели новые знания и качества, что позволило нам повысить эффективность бизнеса. «Кортрос» сегодня – это сильный бренд, который ассоциируется с качеством и надежностью. Все эти достижения стали возможны благодаря профессионализму и здоровым амбициям коллектива, высокоэффективной бизнес-модели, стабильности и предсказуемости социальной политики. За 14 лет мы сталкивались со всяким. Полученный опыт – самое ценное, чем мы обладаем. Он позволяет ощущать всю важность настоящего и с оптимизмом смотреть в будущее», – отметил президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

30 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Опять 0:3. «Автомобилист» проиграл седьмую игру подряд. / «Экспертиза определила, что за Васильева мочу сдал его отец», – адвокат Александр Шумилов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»