Проект освоения Академического номинирован на премию Татищева и де Геннина

Проект комплексного освоения территории «Академический», который представляют Уральский банк ПАО «Сбербанк России» и АО «Региональная строительная группа – Академическое», претендует на премию Татищева и де Геннина в номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства» в 2019 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, эксперты профильной комиссии отметили, что модель освоения территории Академического уникальна по своим масштабам не только в России, но и в Европе. Здесь разработаны и внедрены в градостроительную практику стандарты и механизм реализации комплексного освоения территории, в том числе – в формате государственно-частного партнерства; комплексная многоуровневая система энергоэффективности объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Разработанные авторами стандарты и технологии легли в основу методического руководства по развитию жилых районов, освоению новых и являются базовыми при реализации проектов комплексного освоения территории в Российской Федерации.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

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