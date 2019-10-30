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Среда, 30 октября 2019, 08:48 мск

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Официально: Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

Актриса Юлия Михалкова объявила о своем уходе из шоу «Уральские пельмени».

Информация об этом появилась около месяца назад, однако только сейчас перешла в разряд официальной. На своей странице в «Фейсбуке» Михалкова объясняет: выход из шоу не спонтанный, а стабильность – губительна для ее будущего и может привести к забвению.

Михалкова благодарит своих партнеров по сцене и констатирует: в «Уральских пельменях» она достигла потолка. Говоря о будущем, актриса отмечает, что работает над несколькими проектами, в том числе над «шок-шоу» и кулинарной передачей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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