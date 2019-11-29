Экс-«пельмешка» Михалкова рассказала о вере в Бога

Бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала сегодня в инстраграме, верит ли она в Бога.

«В одном из интервью меня спросили, верю ли я? Ответила: «Вера – это очень личное, предпочитаю эту часть жизни не афишировать». Но бывают события, о которых хочется рассказать.

Начался Рождественский пост. Полностью или частично его соблюдает много людей. У каждого своим мотивы: вера, здоровье, мода.

Но, правда в том, что в итоге он заставляет вас изменить собственную жизнь. При этом исключительно в лучшую сторону.

Почему я соблюдаю пост? Чтобы отказаться от всего лишнего и сохранить в жизни только то, что действительно важно и ценно. В первую очередь это касается мыслей и поступков. И, конечно, еды.

А вы соблюдаете Пост?» – написала актриса на своей личной страничке в социальной сети.

Напомним, месяц назад Михалкова сообщила, что покинула шоу «Уральские пельмени», чтобы сосредоточиться на другой работе, в том числе на собственных ток-шоу и кулинарной передаче.

Екатеринбург, Елена Васильева

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