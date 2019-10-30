В 2022 году свердловчане будут зарабатывать в среднем 49 тысяч рублей

В 2022 году средняя зарплата в Свердловской области поднимется до 49 тысяч рублей в месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодняшнем заседании кабмина и.о министра экономики Татьяна Гладкова, представляя базовый прогноз развития экономики на ближайшие три года.

По базовому сценарию развития событий, рассказала чиновница, повысится производительность труда не только в металлургии и машиностроении, но и в сельском хозяйстве, а кроме того, возрастут инвестиции в основной капитал области: в 2022 году – до 466 млрд рублей.

Отметим, что сейчас средняя зарплата в регионе не дотягивает до 40 тысяч рублей, а инвестиции в основной капитал региона непрерывно снижаются с 2014 года: 2014 – 371,6 млрд руб., 2015 – 349,9 млрд, 2016 – 328,4 млрд, 2017 – 320,1 млрд, 2018 – 318 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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