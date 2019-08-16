Куйвашев ждет триллионы инвестиций к 2035 году. 5 лет его губернаторства они неуклонно снижались

Губернатор Евгений Куйвашев подписал очередной многостраничный документ, который должен в перспективе превратить Свердловскую область в богатый и популярный у инвесторов регион, – «Инвестиционную стратегию до 2035 года».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цифры там заложены весьма оптимистичные. Целевые показатели по инвестициям в основной капитал региона таковы: 2024 год – от 552 до 677 млрд рублей, 2030 год – от 853 млрд рублей до 1 трлн 90 млрд, 2035 год – от 1 трлн 222 млрд рублей до 2 трлн 85 млрд рублей. Достичь этого планируется за счет реализации в регионе крупных инвестиционных проектов. Для этого, соответственно, требуется привлечь в регион крупных инвесторов, а также средства из федерального бюджета. Заниматься этим будут привычная свердловчанам КРСУ, вновь созданное Агентство по привлечению инвестиций и мининвест. Повысить инвестпривлекательность региона должны такие международные мероприятия, как GMIS (напомним, на церемонию его закрытия пришли не больше ста участников), Универсиада-2023 (в борьбе за которую у нас не было ни одного конкурента) и вечный «Иннопром», эффективность которого – тайна за семью печатями. Также инвесторов должны завлечь спортивные и культурные сооружения мирового класса – конгресс-центр (который обошелся в 10 млрд рублей), Ледовая арена и новый зал филармонии, еще до начала строительства которого разгорелся крупный скандал.

При анализе существующей ситуации авторы «Стратегии» констатируют, что пока в области все-таки дела идут не очень хорошо. Например, пресловутые инвестиции в основной капитал непрерывно снижаются с 2014 года: 2014 – 371,6 млрд руб., 2015 – 349,9 млрд, 2016 – 328,4 млрд, 2017 – 320,1 млрд, 2018 – 318 млрд рублей. Но, говорят авторы, такая ситуация у всех похожих по размеру и структуре экономики регионов. «Текущее состояние связано с существующей экономической ситуацией в стране и отсутствием крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в Свердловской области с привлечением федерального финансирования», – сказано в документе.

Тем не менее, областные власти честно перечислили слабые места региона. В транспортно-логистической сфере это – «снижающаяся доля дорог, отвечающих нормативным требованиям». В промышленном производстве – «постепенное истощение минерально-сырьевой базы», «низкий уровень инвестиций в научные исследования и опытно-конструкторские разработки, не сложившаяся система процесса коммерциализации технологий». В ЖКХ – «неудовлетворительное состояние инженерной и коммунальной инфраструктуры». В торговле – «снижение реальных доходов и покупательской способности населения». В социальной сфере: «Неблагоприятная демографическая ситуация, старение населения. Высокая стоимость жизни, в том числе жилья. Недостаточное количество мест в образовательных учреждениях. Снижение количества больниц и медицинского персонала». И самое самокритичное – «высокие административные барьеры, закрытость власти». Один из целевых показателей стратегии – обеспечить постоянный открытый диалог бизнеса и власти. Срок – 2035 год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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