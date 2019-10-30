МЧС и дорожники предупредили: на Свердловскую область идут сильные снегопады

Завтра, 31 октября, в Свердловской области ожидается сильный снег, метели. Рассылку с таким текстом получают сегодня абоненты сотовых операторов.

На сайте Уралгидрометцентра уточняется, что в ночь с 30 на 31 октября в регионе похолодает до -3…-8, а в горах и на севере – до -11…-16. Ожидается установление снежного покрова. Завтра днем в области от 0 до -5, в Екатеринбурге – от -2 до -4, сильный снег, метель. Непогода продлится и в пятницу, 1 ноября.

В Уралуправтодоре также сообщают о сильных снегопадах 31 октября – ночью 1 ноября, особенно на юге и юго-востоке Свердловской области. В ведомстве рассказали, что для предотвращения гололеда и снежного наката будет задействовано около 130 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, трактора и погрузчики.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

В ЕВРАЗе объяснили, зачем первоклашкам смотреть WorldSkills (ФОТО). / Элитным признали жилье от 7 млн – новое предложение мэрии по кадастровым ставкам. / Проект освоения Академического номинирован на премию Татищева и де Геннина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»