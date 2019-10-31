В Екатеринбурге сегодня наметет сугробы до 10 сантиметров

В Екатеринбурге начался сильный снегопад, обещанный синоптиками и областным управлением МЧС России по Свердловской области.

На Урал пришел циклон, который накануне погрузил в зиму регионы Русской равнины. Как сообщили специалисты центра «Фобос», столкновение холодных потоков и теплого воздуха из низовьев Волги и Дона спровоцируют усиление осадков. Ожидается, что в Свердловской области выпадет более 20 мм за сутки, в Екатеринбурге – более 17 мм за сутки. По оценкам специалистов метеослужбы, сугробы вырастут до 10 сантиметров.

Впрочем, уже к выходным погода на Урале наладится, температура несколько повысится. Ожидается, что днем будет до -1…-3.

Екатеринбург, служба информации

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