АТН и «10 канал» – всё: в центре Екатеринбурга сдаются площади бывших телекомпаний

В Екатеринбурге завершился процесс ликвидации телекомпаний АТН и «10 канал», принадлежавших холдингу УГМК. Телеканалы прекратили вещание еще летом, это было связано, в том числе, с переходом Свердловской области на цифровое телевидение. После ухода журналистов технические специалисты занимались перевозкой оборудования и мебели. На сегодняшний день все работы завершены, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УГМК. Теперь помещения бывшего медиахолдинга – а это около 900 квадратных метров в офисном здании на перекрестке улиц 8 Марта и Радищева – сдаются в аренду.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

Свердловские единороссы нашли замену выбывшим товарищам. / В микрорайоне Солнечном рассказали, кому достанется центр художественной гимнастики после Универсиады. / В свердловских городах 18% школьников учится во вторую смену. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»