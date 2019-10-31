В мэрии отчитались об уборке снега. Реальность: техника стоит на месте (КАРТЫ)

Екатеринбург сегодня засыпает снегом. В администрации города оперативно отчитались о технике, которая вышла на уборку: 208 дорожных рабочих и 129 единиц спецтехники, в том числе тракторы, самосвалы, фронтальные погрузчики, вакуумные дорожные и тротуарные машины. «Новый День» проверил работу техники по карте, которая размещена на сайте администрации города. Оказалось, машины в основном стоят.

Карта работы уборочной техники показывает онлайн, где сейчас находится какая-либо машина и чем она занята. Нам удалось найти несколько работающих машин, но в основном метки на карте сообщают, что техника либо стоит, либо ее скорость движения «0 км/ч». Это касается как центра города, так и отдаленных территорий. На карте также видно, что очень много машин даже не выводили на улицы, они стоят в гаражах.

Добавим, сейчас в городе фиксируются пробки в 6 баллов. Автомобилисты предполагают, что в вечерний час пик Екатеринбург встанет в серьезные заторы. Между тем ГУ МЧС продлило предупреждение о непогоде до утра 1 ноября.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.10.19

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