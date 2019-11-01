В администрации Екатеринбурга пообещали очистить город от снежных завалов только к 4 ноября

В Екатеринбурге не будут оперативно очищать от снежной каши дороги и тротуары. Первый замглавы Александр Ковальчик поставил задачу перед коммунальщиками «за завтрашний день и ближайшие выходные максимально привести город в порядок перед праздником 4 ноября». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов на ближайшие дни. Накануне вечером город встал в 10-балльные пробки, передвигаться было затруднительно и днем. Сейчас на дорогах пробки в 5 баллов. «Новый День» изучил, чем в четверг занималась коммунальная техника – в основном, машины стояли.

Екатеринбург, служба информации

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