В ГУ МЧС приготовились защищать уральцев от снегопадов и праздничных эксцессов

Главное управление МЧС по Свердловской области и подчиненные ему подразделения c 09:00 пятницы, 1 ноября, до 09:00 вторника, 5 ноября, приведены в режим повышенной готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в главке организовано дежурство руководящего состава, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий.

На местах следят за бесперебойной работой объектов жизнеобеспечения населения, проверены запасы оборудования и материалов, необходимых в случае выхода их из строя при чрезвычайных ситуациях.

Под особым контролем сотрудников МЧС находятся места праздничных гуляний, а также жилой сектор.

Напомним, понедельник, 4 ноября, будет выходным днем – в России будут праздновать День народного единства.

Екатеринбург, служба информации

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