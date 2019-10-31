Шипулин отправится в Краснотурьинск, чтобы пообщаться с мэром, обвинившим жителей в «плохом» голосовании на выборах

Депутат Госдумы Антон Шипулин предложил мэру Краснотурьинска встретиться, чтобы обсудить возможности дополнительного финансирования муниципалитета. Экс-биатлонист заявил, что знает Александра Устинова как принципиального руководителя, который «душой болеет за свой город».

«Хочу сказать, что я благодарен избирателям за каждый их голос, за доверие, которое они мне оказали. Для меня как депутата не было и не будет разницы между теми жителями моего округа, кто голосовал за меня и кто этого не сделал. Каждый голосовал так, как хотел. И я уважаю этот выбор», – написал Антон Шипулин в своем Instagram.

Также он сообщил, что приедет в Краснотурьинск на следующей региональной неделе (то есть в середине ноября), чтобы провести прием избирателей. Напомним, накануне глава Краснотурьинска Александр Устинов на встрече с профсоюзами заявил, что город не получил дополнительно 300 миллионов рублей из областного бюджета из-за того, что жители не активно голосовали за Антона Шипулина на сентябрьских выборах. В «Единой России» посоветовали мэру не путать организацию выборов с хозяйственной деятельностью. Вице-губернатор Сергей Бидонько опроверг, что в области существует практика увязывания бюджета с результатами выборов. «Александр Устинов высказал свое личное мнение. Это было как минимум неаккуратное высказывание, не до конца продуманное с точки зрения последствий», – ранее прокомментировал чиновник «Новому Дню».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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