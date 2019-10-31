В «Единой России» открестились от заявлений мэра Краснотурьинска: «Не нужно путать организацию выборов с хозяйственной деятельностью»

Руководитель свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий прокомментировал высказывания мэра Краснотурьинска о том, что город не получил областных инвестиций из-за плохого голосования жителей на выборах за кандидата от партии власти, бывшего биатлониста Антона Шипулина. Мэр Александр Устинов, напомним, возглавляет местное отделение ЕР.

«Не нужно путать работу по организации выборов с хозяйственной деятельностью», – заявил Виктор Шептий. В пресс-службе партии пояснили, что выводы из этой истории будут сделаны, но позже.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько отметил, что Александр Устинов высказывал свое личное мнение. По его словам, в области никогда не было и нет практики увязывания бюджета с результатами выборов. На вопрос корреспондента «Нового Дня», нарушает ли высказывание мэра партийную этику, чиновник пояснил: «Мы еще не разбирались с этим, надо отдельно смотреть. Конечно, такие высказывания не идут на пользу и наносят имиджу [партии] определенный урон. Это было как минимум неаккуратное высказывание, не до конца продуманное с точки зрения последствий. Какую ответственность он может понести? Надо понимать, что он высказал свое мнение, никому не нагрубил, не перешел [черту]. Он просто предположил, что результаты выборов были связаны с финансированием. Конечно, эту ситуацию надо обсудить. Такие высказывания должны продумываться и на чем-то базироваться. А заявление Устинова было необоснованным».

Напомним, мэр Краснотурьинска сделал скандальное заявление на встрече с городскими профсоюзами, которая прошла накануне.

«8 сентября были выборы, а 13 сентября мы с [председателем гордумы] Светланой Бидонько пошли на согласительные комиссии. На комиссии мы выходили с дополнительным финансированием: строительство школы № 2, строительство лыжероллерной трассы, продолжение строительства стадиона «Маяк» и другими проектами, но из 368 миллионов нам оставили 68. Я объясню, почему. Здесь все четко прослеживается. Если Волчанка голосовала за кандидата от власти (за Шипулина, – 65%), то им при бюджете [города] в 600 миллионов дали 300. Почти 50% от бюджета!» – цитирует мэра издание «Вечерний Краснотурьинск». Напомним, что в Краснотурьинске Шипулин набрал 39,7% голосов.

Получить комментарий Александра Устинова не удалось, он не отвечает на звонки.

Добавим, что в 2020 году в Краснотурьинском избирательном округе пройдут довыборы депутата областного законодательного собрания – представлявший округ Анатолий Сухов скончался в начале августа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.19

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