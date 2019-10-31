Владимир Якушев: до конца декабря Минстрой РФ и ООН-Хабитат подпишут меморандум

До конца 2019 года Министерство строительства и ЖКХ РФ и ООН-Хабитат подпишут меморандум о своем будущем сотрудничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в Екатеринбурге на пресс-подходе после официального открытия Всемирного дня городов – 2019 глава Минстроя Владимир Якушев.

«Мы уже подготовили проект и отправили в ООН-Хабитат. Ждем обратной связи. Это будет основным программным документом, по которому мы будем взаимодействовать. Естественно, это не работа одного министерства. Наша задача выступить коммуникаторами, и чтобы как можно больше городов стали реализаторами тех программ, над которыми работает ООН-Хабитат», – заявил министр.

На русскоязычном сайте организации говорится, что миссия ООН-Хабитат заключается в продвижении программ, направленных на обеспечение каждого жителя планеты жилищем в социально и экологически устойчивых населенных пунктах.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 31.10.19

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