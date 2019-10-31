Известный архитектор рассказал, почему здания-шедевры появляются в странных местах (ФОТО)

Здания, которые современные архитекторы считают культовыми, иногда возводились в совершенно случайных местах, и поэтому перед ними нет открытых общественных пространств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня в Екатеринбурге на 100+ Forum Russia Филипп Никандров, главный архитектор ЗАО «Горпроект», среди самых известных работ которого – «Лахта Центр» в Петербурге и башня «Эволюция» в Москва-Сити. Он же спроектировал для УГМК ледовую арену в Екатеринбурге, первый камень в основание которой заложили сегодня.

Эксперт рассказал екатеринбуржцам, что, в частности, перед такими памятниками, как Пизанская башня, Эйфелева башня, Сиднейская опера – большие открытые площади, но есть и противоположные примеры.

Например, башня «Уиллис» в Чикаго (более 400 метров), которая строилась в 1970-х годах как самое высокое здание в США, а сейчас считается культовым небоскребом, который ежегодно посещают тысячи туристов, расположена в плотно застроенном квартале. Никандров объяснил это очень просто: у заказчика просто не было средств на приобретение другого, более крупного земельного участка.

Еще один пример культового здания, перед которым нет площади, – «Моле Антонеллиана» в итальянском городе Турине, самое высокое кирпичное здание в Европе (167,6 метров). Эксперт рассказал, что изначально здание должно было стать синагогой, но когда на средней стадии строительства выяснилось, что смета увеличилась, еврейская община отказалась платить и передала объект городу. Сейчас там – музей кинематографа.

Что касается собственно общественных пространств, считает Никандров, то с течением столетий их функции менялись. В старые времена не было ни медиа, ни соцсетей, поэтому площади служили главными и практическими единственными центрами коммуникации горожан. Теперь у общественных пространств другая функция. Главными их плюсами являются благоустройство, озеленение, фонтаны. В качестве примера он привел московский парк Зарядье.

Филипп Никандров рассказал о таком явлении, как «Эффект Бильбао» – «когда в каком-то условном Урюпинске вдруг приглашают известного архитектора и строят объект, который сразу начинает притягивать миллионы туристов». Он имел в виду строительство музея Гуггенхайма в городе Бильбао на севере Испании, сделавшего этот небольшой населенный пункт знаменитым.

Кстати, по мнению Филиппа Никандрова, у Екатеринбурга были все шансы заполучить право на проведение «Экспо-2025», но конкурс прошел недостаточно прозрачно. Именно Никандров подготовил для него архитектурную концепцию «городка Экспо».

Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Евгения Вирачева

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