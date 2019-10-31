В Екатеринбурге дали торжественный старт строительству УГМК-арены и назвали дату ввода объекта (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошла торжественная церемония старта работ по строительству многофункциональной ледовой арены, которая станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Автомобилист» и на которой смогут проходить другие соревнования, концерты, конференции и иные крупные мероприятия.

Арену строят в квартале улиц Декабристов, Степана Разина, Народной Воли и набережной реки Исети – там, где прежде была заброшенная недостроенная телевизионная башня. В церемонии начала работ принял участие Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Он поблагодарил УГМК за строительство спортивного объекта. «Благоустройство, среда вокруг арены позволяют сделать вывод, что это будет одним из любимых мест горожан. Я всех поздравляю с событием, впереди серьезная и большая работа. По срокам – 2022 год, и я готов с удовольствием поприсутствовать на церемонии открытия объекта. В добрый путь. Желаю сделать хорошую работу надежно на радость жителей Екатеринбурга», – пожелал он.

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын уточнил, что уже известен и срок завершения работ и ввода в эксплуатацию арены.

«График есть, сегодня нам его губернатор утвердил. Предстоит большая серьезная работа. Город давно требует того, чтобы у него был такой объект. К тому же у нас девять месяцев в году зима, так что он еще более необходим. Надеюсь, что все у нас получится», – сказал он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что УГМК-арена станет одной из основных площадок проведения Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году.

«Безусловно, этот объект станет одним из самых знаковых в Екатеринбурге, местом притяжения спортивных соревнований и культурных событий. Хочу поблагодарить правительство РФ за поддержку наших инициатив, в том числе за продвижение Екатеринбурга на право проведения Универсиады. И, конечно, это было бы невозможно без таких людей, как Андрей Анатольевич Козицын, которые самым активным образом участвуют в амбициозных проектах. Я хочу поблагодарить УГМК за смелые подходы в решении самых нужных и уникальных задач. Поздравляю всех!» – заключил глава региона.

После Якушев, Козицын и Куйвашев нажали на красную кнопку, символически дав старт строительству спортивного объекта, где сейчас завершаются подготовительные работы, производится выемка грунта из котлована, начинается устройство свайного поля.

Всего с помощью 15 буровых установок будет установлено более двух тысяч свай. Для возведения арены, площадь которой составит почти 100 тысяч квадратных метров, понадобится 116 тысяч кубометров бетона, 7 тысяч тонн металлоконструкций и 300 километров труб.

Как уже писал «Новый День», ледовая арена займет территорию в пять гектаров. Она станет рекордсменом по вместимости – одновременно на трибунах смогут находиться от 12 до 15 тысяч человек. Кроме хоккейных матчей в спорткомплексе будут проходить соревнования по 11 видам спорта, включая фигурное катание, баскетбол, волейбол, мини-футбол, и так далее.

На корпусе арены оборудуют медиафасад площадью более 16 тысяч квадратных метров и смонтируют светодиодный медиаэкран площадью порядка 1,6 тысяч «квадратов». Предполагается, что на них будут проходить прямые трансляции знаковых спортивных соревнований.

В спорткомплексе будет устроена тренировочная арена, множество технических помещений, ресторан и кафе, паркинг для автомобилей и так далее. Преобразится и прилегающее пространство: будет благоустроена территория вокруг объекта и набережная Исети.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.19

Депутаты заксо начнут обсуждать проект бюджета-2020 в середине ноября. / Известный архитектор рассказал, почему здания-шедевры появляются в странных местах (ФОТО). / На Старой Сортировке в жилой высотке рухнул потолок (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»