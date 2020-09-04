Здание ледовой арены УГМК появится к концу 2020 года

Внешняя коробка ледовой арены УГМК будет возведена к концу 2020 года. В дальнейшем строители приступят к внутреннему оборудованию спортивного комплекса. Об этом рассказал на пресс-конференции директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков. По его словам, на сегодняшний день уже ведется монтаж трибун на уровне третьего яруса. До нового года рабочие успеют уложить крышу будущего ледового дворца.

«Сдача арены УГМК планируется к 30 июня 2022 года. Строители идут в графике, из-за пандемии работы на объекте не прекращались. После возведения коробки будут осуществляться внутренние работы, оборудование дворца самыми новейшими техническими решениями, которые мировая спортивная индустрия предоставляет для сооружений такого типа. Мы хотим, чтобы наша арена была достойной и новейшей на территории России», – заявил Рябков.

Напомним, строительство новой домашней арены для ХК «Автомобилист» ведется на месте снесенной телебашни в центре Екатеринбурга. Ледовый дворец займет территорию в пять гектаров , его вместительность составит от 12 до 15 тысяч мест (нынешний КРК «Уралец» рассчитан только на 5,5 тысяч зрителей). Предполагается, что кроме хоккейных матчей в спорткомплексе будут проходить соревнования по 11 видам спорта, включая фигурное катание, баскетбол, волейбол, мини-футбол, а также сооружение будет использоваться для концертов звезд. Также планируется, что арена УГМК станет одним из спортивных объектов для проведения летней Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.20

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