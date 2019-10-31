Микрорайон Солнечный показали главе Минстроя РФ Якушеву (ФОТО)

Сегодня глава министерства строительства России Владимир Якушев побывал в микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге и познакомился с проектом развития территории. Как передает «Новый День», потенциал ее – около двух миллионов квадратных метров новостроек, где смогут жить более 70 тысяч человек. Сейчас сдано порядка 250 тысяч «квадратов», а живут в Солнечном около семи тысяч человек.

С самого начала микрорайон создавался с оглядкой на удобство жителей и тем, какой должна быть по-настоящему комфортная городская среда. «Упор в Солнечном сделан не на отдельные объекты или секции, блоки или жилые комплексы, а на стыковку и увязку всех уровней в целом. Все наше благоустройство, все наше озеленение, все наши транспортные схемы направлены на это. Вплоть до того, где правильнее посадить дерево, где пробить дорожку, а где разбить газон. Это позволяет получить нам то, о чем мы мечтаем, – связанное пространство. Когда житель радуется не только безопасному и чистому подъезду, но и двору, и всему району», – сказал «Новому Дню» заместитель генерального директора Forum Group Сергей Мямин.

Министру Якушеву показали и стандарт компании – дворы без машин. «Мы первые в городе задали этот стандарт. Мы не боимся выпускать детей во двор, как и в целом в район, потому что в Солнечном создана система безопасности. Это и патрулирование, и тревожные кнопки, и видеоконтроль, и правильное освещение, и даже блокирование неправильной парковки с помощью архитектурных приемов», – продолжил Мямин.

При этом Солнечный отвечает запросу на доступное жилье. «Важны и формат квартиры, и цена – это 50-60 тысяч рублей за «квадрат». И это доступно. Солнечный выбирают, в основном, молодые семьи с детьми. Мы рады, что мы угадали, и мы движемся навстречу потребителю», – подчеркнул представитель Forum Group.

Добавим, что сейчас в рамках федеральной целевой программы ведутся работы по улучшению транспортной доступности Солнечного. «Выполнено эскизное проектирование трамвайной линии, муниципалитет объявил торги по следующим стадиям, в том числе – расширению улицы Лучистой с двух до четырех полос и строительству трамвайной линии до района. Порядка трех маршрутов заходят в район, мы с комитетом по транспорту занимаемся вопросами оптимизации маршрутов, улучшения регулярности и интенсивности движения. Мы понимаем, как будет вовлечена в транспортную схему и ЕКАД – есть развязка, есть съезды. Все будет работать комплексно», – отметил Мямин, подчеркнув, что по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева проектирование расширения Лучистой должно быть завершено в следующем году, а строительство должно начаться в 2020-2021 годы.

«Формируя городскую среду, мы формируем образ жизни горожан. Создание общественных пространств показало, насколько на них высок спрос. Если раньше в рейтинге популярного досуга первые строчки занимало посещение торгового центра, то сейчас больше людей отдают предпочтение прогулкам по благоустроенным улицам своего города», – сказал министр Владимир Якушев во время визита в Екатеринбург.

Экскурсию по району для министра проводили представители Forum Group и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «Я рассказал, как мы трансформируем Свердловскую область в «умный» регион, а наши города – в территории высокого качества жизни. В качестве примеров могу привести два развивающихся района Екатеринбурга: Академический и Солнечный, которые сегодня я показал министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву. При строительстве мы постарались учесть новейшие тенденции урбанизации, применить «умные» технологии и создать необходимые условия для комфортной жизни уральцев», – отметил губернатор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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