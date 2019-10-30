В микрорайоне Солнечном рассказали, кому достанется центр художественной гимнастики после Универсиады

В Екатеринбурге идет подготовка к Универсиаде, к которой в городе должны появиться десять новых спортивных объектов. Один из них – Центр художественной гимнастики, который появится в Солнечном микрорайоне. Согласно данным заявочной книги Екатеринбурга, срок сдачи спортивного объекта – декабрь 2021 года. При этом центр станет только частью большого культурно-образовательного кластера, который создается в Солнечном. Об этом «Новому Дню» рассказал заместитель генерального директора Forum group Сергей Мямин.

«Совместно со Свердловской областью – и идея эта поддержана губернатором Евгением Куйвашевым – в Солнечном создается культурно-образовательный кластер. Сейчас это детский сад, школа, стадион, Академия хоккея и часть сквера, которые увязаны в единую среду. Эти объекты дополняют друг друга», – сказал он.

По словам собеседника «Нового Дня», для жителей Солнечного откроют двери две школы. Первая из них – на тысячу детей, которые смогут учиться в одну смену, – будет введена в эксплуатацию уже в первом полугодии 2020-го. «И это не просто школа, нам удалось защитить еще и проект дополнительного образования IT-Cube», – отметил г-н Мямин.

Что касается второй школы, то она сможет принять уже 1200 детей, при этом и она станет образовательным центром для всего района. «Мы видим новую школу как общественное пространство. Мало просто образовательной программы. А есть ли студия музыкальной записи? Театральная студия? Лаборатории творчества? Кванториум? Школа должна предлагать максимальное количество часов для всех жителей Солнечного. На этих же принципах мы запускаем детский сад, который создаем с новой средой, внутренними планировочными решениями», – рассказал собеседник «Нового Дня».

Он также уточнил, что Центр художественной гимнастики после того, как примет соревнования международного уровня, достанется в наследство жителям, поскольку художественная гимнастика – это массовый вид спорта. То же касается и планов на строительство Уральского хореографического колледжа. «В нем будут заниматься не только 200 детей, у которых специальное образование, но еще до 400 детей смогут получать дополнительное образование – заниматься в секции балетом, танцами, хореографией», – сказал Сергей Мямин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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