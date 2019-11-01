В год 25-летия «Золотой маски» свердловские театры претендуют на 25 наград

Свердловские режиссеры, актеры, театральные дирижеры и художники выдвинуты на получение российской национальной театральной премии «Золотая маска» в 25 номинациях.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, в числе номинантов – Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет») и «ТанцТеатр» (филиал Инновационного культурного центра). Эксперты высоко оценили постановки «Три сестры», Brahms Party, «Вальпургиева ночь» и «Приказ короля» Екатеринбургского театра оперы и балета и спектакль «Шопен. Carte Blanche» «ТанцТеатра».

«Свердловская область ежегодно ярко заявляет о себе на фестивале «Золотая маска», и это, безусловно, показатель высокого уровня развития театрального искусства в нашем регионе, ведь «Золотая маска» является одной из наиболее авторитетных и престижных театральных премий. Очень радует, что и в этом году эксперты «Золотой маски» оценили постановки, созданные в регионе. Символично, что Свердловская область получила 25 номинаций в год 25-летия фестиваля. Теперь спектакли будут представлены в Москве, уверена, показы пройдут с большим успехом», – сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Церемония вручения премии «Золотая маска» состоится 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».

Екатеринбург, служба информации

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