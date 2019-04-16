Уральские актеры получили «Золотые маски»

Сегодня вечером в Москве на сцене Большого театра прошла XXV церемония вручения премии «Золотая маска». Сразу две награды получили артисты Театра музыкальной комедии за роли в спектакле «Орфей и Эвридика» – Юлия Дякина стала победительницей в номинации «Лучшая женская роль в оперетте или мюзикле», Игорь Ладейщиков победил в номинации «Лучшая мужская роль в оперетте или мюзикле».

Спецпремию жюри музыкального театра получил сегодня и Екатеринбургский театр оперы и балета. «Спецпремия жюри музыкального театра – «За лучшее событие года Петипа» – коллективу создателей балета «Пахита», Урал Опера Балет! Ликуем и разливаем шампанское!» – написала в своем фейсбуке пресс-секретарь театра Екатерина Ружьева.

Добавим, что на «Золотую маску» также были выдвинуты «Дон Кихот» Екатеринбургского театра кукол и екатеринбургский «ТанцТеатр» со спектаклем «ПИЧ» (что расшифровывается как «Петр Ильич Чайковский»).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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