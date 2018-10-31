Четыре свердловских спектакля претендуют на 22 «Золотых маски»

Организаторы Всероссийской театральной премии «Золотая маска» объявили номинантов сезона 2017-2018 гг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в перечень попали четыре спектакля, созданных в Екатеринбурге, причем каждый из них претендует на победу не в одной номинации, а в нескольких.

Больше всего номинаций – 10 – у балета «Пахита». Впервые он был поставлен в Париже в 1846 году по мотивам приключенческой новеллы Мигеля Сервантеса «Цыганочка». Новая постановка Свердловского театра оперы и балета, премьера которой состоялась в феврале текущего года, выдвинута на «Золотую маску» в номинациях: «Лучший балет»; «Лучшая режиссерская работа» (Федор Леденев); «Лучшая работа балетмейстера-хореографа» (Сергей Вихарев, Вячеслав Самодуров); «Лучшая женская роль» (Мики Нисигути, Пахита); «Лучшая мужская роль» (Глеб Сагеев, Иниго, и Алексей Селиверстов, Люсьен д'Эрвильи); «Лучшая работа композитора» (Юрий Красавин); «Лучшая работа художника» (Альона Пикалева); «Лучшая работа художника по костюмам» (Елена Зайцева); «Лучшая работа художника по свету» (Александр Наумов).

В семи номинациях выдвинут на «Золотую маску» спектакль Театра музкомедии «Орфей и Эвридика»: за лучший спектакль, лучшую работу дирижера (Борис Нодельман); за лучшую режиссуру (Кирилл Стрежнев), лучшую женскую роль (Юлия Дякина, Эвридика), лучшую мужскую роль (Никита Кужилин, Орфей, и Игорь Ладейщиков, Харон), лучшую работу художника (Павел Каплевич) и художника по свету (Иван Виноградов). Напомним, год назад в Музкомедии попытались осовременить первую советскую рок-оперу, внедрив в нее пришельцев и космический корабль.

«Дон Кихот» Екатеринбургского театра кукол выдвинут в номинациях «Лучший кукольный спектакль» и «Лучшая работа художника» (Виктор Плотников).

Екатеринбургский «ТанцТеатр» со спектаклем «ПИЧ» (что расшифровывается как «Петр Ильич Чайковский») претендует на три номинации: «Современный танец», «Мужская роль» (Илья Манылов), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» – Мике Кокклкорн.

Лауреаты «Золотой маски» будут объявлены в марте 2019 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.10.18

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