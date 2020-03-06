Создатели балета «Пахита» награждены премией правительства РФ

Создатели балета «Пахита» Екатеринбургского театра оперы и балета награждены премией правительства РФ в области культуры по итогам 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, указано, что награждены автор идеи Павел Гершензон, хореограф-постановщик и руководитель балетной группы театра Вячеслав Самодуров, композитор Юрий Красавин.

Напомним, ранее коллектив создателей балета «Пахита» получил «Золотую маску» в номинации «Спецпремия жюри музыкального театра» – «За лучшее событие года Петипа» (Мариус Петипа был первым хореографом, который поставил «Пахиту» в России в 1847 году).

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 06.03.20

6 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Через две недели на Урал начнут возвращаться перелетные птицы. / Глухих оставили без нормальной связи с миром из-за бюрократических проволочек (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»