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Пятница, 6 марта 2020, 07:59 мск

Новости Екатеринбург

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Создатели балета «Пахита» награждены премией правительства РФ

Создатели балета «Пахита» Екатеринбургского театра оперы и балета награждены премией правительства РФ в области культуры по итогам 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, указано, что награждены автор идеи Павел Гершензон, хореограф-постановщик и руководитель балетной группы театра Вячеслав Самодуров, композитор Юрий Красавин.

Напомним, ранее коллектив создателей балета «Пахита» получил «Золотую маску» в номинации «Спецпремия жюри музыкального театра» – «За лучшее событие года Петипа» (Мариус Петипа был первым хореографом, который поставил «Пахиту» в России в 1847 году).

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 06.03.20

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