Создатели балета «Пахита» получили из рук Мишустина премию и 2 миллиона рублей

Создатели балета «Пахита» из Екатеринбурга получили из рук премьер-министра Михаила Мишустина премию правительства России и денежное поощрение. Их наградили наравне с Гузелью Яхиной и Никитой Михалковым.

Награждение прошло накануне в Москве. Худрук балета «Урал Опера Балет» Вячеслав Самодуров получил премию правительства РФ в области культуры по итогам 2019 года – за создание балета «Пахита». Премии также удостоены автор идеи и координатор проекта Павел Гершензон, композитор, автор оркестровой транскрипции балета Юрий Красавин. Размер денежного вознаграждения для лауреатов составляет 2 миллиона рублей.

Всего за 2019 год было отмечено 12 проектов со всей России. В числе прочих награды получили писательница Гузель Яхина («Зулейха открывает глаза»), Владимир Машков и Никита Михалков за фильм «Движение вверх»), пианист Борис Березовский (за серию концертов) и другие.

Напомним, постановление о присуждении премии было опубликовано еще в марте 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса церемония награждения откладывалась и была проведена только сейчас. Ранее коллектив создателей балета «Пахита» получил «Золотую маску» в номинации «Спецпремия жюри музыкального театра» – «За лучшее событие года Петипа» (Мариус Петипа был первым хореографом, который поставил «Пахиту» в России в 1847 году).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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