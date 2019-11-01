Екатеринбургские медведи ложатся спать до весны (ФОТО)

Медведи в Екатеринбургском зоопарке готовятся встречать зиму, уходя в берлоги. С наступлением холодов они все реже выходят на свет, предпочитая большую часть времени спать на сосновом лапнике.

Бурая медведица Ветка. Фото: Екатерина Уварова

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе зоопарка, самый пожилой медведь – бурый Черныш – уже устроился в берлоге до весны. Молодые гималайские медведи Гай и Сойка, а также белокоготный медведь Карат еще выходят в вольер – гуляют по снегу и едят мороженые яблоки или морковь. Но скоро и они залягут в берлоги до весны.

Напомним, два года назад из-за теплой осени медведи впали в спячку только 23 ноября.

Черныш. Фото: Екатерина Уварова

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.11.19

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