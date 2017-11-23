Медведи екатеринбургского зоопарка легли спать

Медведи Екатеринбургского зоопарка впали в спячку. Позже всех уснули гималайские медведи Гай и Сойка. В прошлом году медведи легли спать в первых числах ноября, а в этом году в связи с теплой погодой – на две недели позже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе зоопарка, животным к спячке тщательно утеплили берлоги соломой. Из соломы косолапые готовят себе уютные постели, кто-то из медведей делает мягкую соломенную подушку, а кто-то сооружает нору, обкладывая себя утеплителем со всех сторон. Также с конца лета медведи запасали жир, для этого в зоопарке их кормили калорийной пищей, кашей на мясном и рыбном бульоне, рыбьим жиром и хлебом.

В спячке медведи проведут примерно 4-5 месяцев и проснутся только весной, когда начнет таять снег. При этом в течение зимы медведи могут просыпаться, чтобы попить и перекусить, для этого им насыпают снег в поилки, так как вода замерзает, и подкладывают яблоки, морковь и хлеб, после такого перекуса звери снова засыпают.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.11.17

Минстрой одобрил строительство храма в Нижнеисетском лесопарке. / Россиянам запретят курить, если кто-то возражает против этого, а также в коммуналках. / Успеть до 24:00 – законопроект о екатеринбургских выборах до сих пор не внесен. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»