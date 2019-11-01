Никакой политики: День народного единства в Екатеринбурге посвятят художественным промыслам

День народного единства в этом году будет насыщен культурными мероприятиями. В Екатеринбурге за три дня выходных пройдут «Ночь искусств», фестиваль народных промыслов и казачья ярмарка, а музеи и культурные центры организуют лекции и мастер-классы для всех желающих. Даже официальный митинг властей соединят с концертом. Единственная политическая акция 4 ноября – «Русский марш» на Уралмаше – за последние годы почти растеряла сторонников.

Как сообщили «Новому Дню» в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, всего поступило 7 заявок на проведение публичных акций 4 ноября. Все они были одобрены. Заявленная численность участников акций варьируется от 50 человек до 5 тысяч.

Как и в предыдущие годы, главный праздничный митинг состоится на площади Труда, организатором выступает областная общественная палата. Среди участников – общественники, ветеранские организации, волонтеры и парламентские партии, за исключением КПРФ. Коммунисты проведут отдельное шествие 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции.

Торжественный митинг начнется в 12:00 у памятника основателям города. Предполагается, что на нем будут присутствовать губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Далее в Историческом сквере запланирован концерт с выступлениями местных артистов, который продлится до 17:00. Никаких масштабных шествий не предполагается. Партии тоже не будут устраивать политических акций. «Никаких лозунгов не будет. Это же общий городской праздник», – рассказал координатор регионального отделения ЛДПР Антон Гусев.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в 10:00 на Октябрьской площади запланирован некий концерт для гостей и жителей города, однако подробностей об этом мероприятии нет.

В Центральном парке имени Маяковского Дню народного единства будет посвящена концертная программа. Она начнется в 12:30, в это время в парке будут работать тематические развлекательные зоны. Также 4 ноября во многих муниципальных библиотеках, музеях, культурных центрах пройдут лекции, экскурсии и мастер-классы для всех желающих в рамках Фестиваля культуры и искусства Уральского федерального округа.

Кроме того, с 2 по 4 ноября Екатеринбург участвует в общероссийской акции по поддержке народных художественных промыслов. Суть ее в том, чтобы создавать наряд с аксессуарами и элементами народного творчества и выкладывать фото в соцсетях с хештэгом «Россия, мы едины» с указанием своего региона и названия промысла.

Православные жители города 4 ноября отмечают праздник Казанской иконы Божьей матери. Ориентировочно в 11:15 от Свято-Троицкого кафедрального собора после утренней службы начнется крестный ход. Верующие дойдут до Храма-на-Крови, сделав по пути две остановки – у храма «Большой Златоуст» и у часовни святой Екатерины на площади Труда.

Ко Дню народного единства также приурочен православный фестиваль-выставка «Казачий Двор», который пройдет в ДИВСе с 1 по 5 ноября. Там можно посмотреть мастер-классы по фланкировке казачьими шашками, послушать лекции священников, а также приобрести церковную продукцию и предметы казачьего быта: нагайки и шашки, папахи, экипировка, клинки.

Особняком от официальных торжеств стоит «Русский марш». Шествие националистов пройдет по привычному маршруту на Уралмаше: улица Победы – проспект Космонавтов – кинотеатр «Заря», в последнем пункте запланирован небольшой митинг. Организаторы заявили на марш до 200 человек, хотя в прошлом году собрали только 30 участников. «Русский марш» в 2019 году пройдет под лозунгами «За национальное и социальное государство, за хлеб и свободу для нашего народа!».

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в связи с праздничными митингами перекрытия дорог в городе не планируется. Но во время шествий – крестный ход и «Русский марш» – сотрудники ГИБДД будут ситуационно ограничивать движение транспорта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.11.19

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