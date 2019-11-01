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Пятница, 1 ноября 2019, 14:48 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбургские зоозащитники привезут из Луганска больных животных (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургские зоозащитники, которые не могут выбраться из Луганска, обратились за помощью к уральским коллегам. Информация об этом появилась в сообществе благотворительного фонда «Зоозащита» во «ВКонтакте».

Татьяна Бронских рассказала «Новому Дню», что увидела в социальной сети пост луганских коллег из приюта «Помоги другу» о том, что они нуждаются в самом необходимом. Волонтер начала сбор гуманитарки, чтобы лично доставить ее нуждающимся. Татьяна с коллегой выехали из Екатеринбурга 28 октября.

По приезде выяснилось, что машина неисправна, со слов Татьяны, из-за некачественного дизельного топлива, которым она заправилась возле Тольятти. И девушкам самим потребовалась помощь, за которой они обратились к уральским волонтерам. В результате они собрали необходимую сумму на ремонт авто, а также на проживание. Транспортное средство будут ремонтировать 5 ноября, а уже 9 ноября зоозащитницы планируют приехать в Екатеринбург.

Кошек и собак из Луганска везут в Екатеринбург

К слову, на Урал активистки привезут 12 больных луганских кошек и собак, чтобы здесь их вылечить. Со слов Татьяны, в нынешних условиях их невозможно не то что спасти, даже поставить точный диагноз затруднительно. В Екатеринбурге зверям окажут помощь, а после будут искать хозяев. Татьяна также отметила, что для перевозки животных через границу есть все необходимые документы, в том числе ветсправки с прививками.

Луганск, Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

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